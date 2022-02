Cyclisme : le circuit de la Sarthe revient pour une 68ème édition très attendue

Après avoir été annulé deux années de suite, le circuit de la Sarthe-Pays-de-la-Loire revient enfin en 2022. Les précisions sur cette 68ème édition seront dévoilées dans une conférence de presse ce mardi 15 février. Ce rendez-vous du cyclisme sarthois bénéficie d'une reconnaissance internationale, analyse le parrain de l'évènement et ancien cycliste Roger Legeay.

Le circuit "fait partie des épreuves où il faut marquer des points"

Le circuit de la Sarthe est un rendez vous incontournable, explique Roger Legeay : "Au sein des compétitions nationales, on compte bien sûr le Tour de France. Ensuite, il y a le Paris-Nice et le Dauphiné. Et après, c'est le circuit de la Sarthe ! Donc il fait partie des quatre ou cinq meilleures épreuves nationales professionnelles." Et ce particulièrement pour les jeunes coureurs car le circuit est propice pour faire ses preuves. "On a des épreuves où ils peuvent vraiment s'exprimer, que ce soit le sprint, le contre-la-montre ou encore les échappées", analyse Roger Legeay.

En Sarthe, cette compétition a peu d'équivalence en terme d'ampleur à part les 24 heures du Mans. "Il y a de grandes équipes qui participent au Tour de France, aux Championnats du monde ou à Paris-Roubaix", explique Roger Legeay. Des grands sportifs qui comptent sur le circuit pour monter dans les classements. "Dans le cyclisme, aujourd'hui on est dans un contexte très concurrentiel. Le circuit de la Sarthe fait partie des épreuves où il faut marquer des points."

Le parcours reprendra en grande partie celui de 2020, qui avait été annulé. Seule la troisième étape change de lieu et se déroulera à Sablé-sur-Sarthe. La première se déroule à Mamers, la seconde au Lude et la quatrième à La-Chapelle-Saint-Aubin.