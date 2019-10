Cyclisme : le coureur manchois Amaël Moinard raccroche

Un Tour du Piémont et puis s'en va. Amaël Moinard, 37 ans, fait ses adieux au peloton. Après 15 ans de carrière chez les pros, le coureur cycliste originaire d'Equeurdreville raccroche le vélo.

Ce jeudi 10 octobre, en Italie, c'était donc sa dernière course en tant que professionnel. Il n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée mais c'est un abandon avec le sourire pour le Manchois :

J'ai voulu finir la course hier mais aujourd'hui, j'étais fatigué. Tout m'a lâché et je n'ai pas réussi à suivre dans l'un des derniers cols, à 25 kilomètres de l'arrivée. J'ai préféré arrêter là, en bonne santé, je n'étais plus capable de me donner à fond pour aller jusqu'à l'arrivée. C'est beaucoup de souffrance physique et sans but derrière, je n'arrivais plus à me mettre dedans. Donc sportivement, c'était plutôt compliqué mais je l'ai bien vécu. Je suis content de passer à autre chose.