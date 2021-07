Cyclisme : le Critérium 2021 de Castillon-la-Bataille est annulé

La Gironde aurait pu vivre un bel été de cyclisme. Prévu dans la foulée du Tour de France qui passe dans le Libournais à la fin de la semaine, la 47è édition du Critérium de Castillon-la-Bataille n'aura finalement pas lieu le 3 août, comme l'an dernier. Les retards dans la transmission du dossier par les collectivités et un manque de soutien des enseignes privées ont eu raison de cet événement qui réunit chaque année entre 5 000 et 10 000 spectateurs. "Je suis vraiment déçu car ça aurait pu être une belle fête mais nous n'avons pas eu de réponse à nos dossiers de la part des collectivités. Les élections de fin juin (départementales et régionales, N.D.L.R) ont certainement retardé les diverses réunions et les enseignes ne nous soutiennent pas comme avant", explique Georges Barrière, l'organisateur du Critérium. Il explique que le financement - entre 50 000 et 100 000 euros en fonction des coureurs engagés - repose sur trois parties : les collectivités locales, les sponsors privés et les recettes liées à l'événement.

Je suis vraiment déçu car ça aurait pu être une belle fête - Georges Barrière, organisateur du Critérium

Pour le casting du Critérium 2021, il explique qu'il avait engagé des discussions avec Julian Alaphilippe pour que ce dernier soit la star de l'événement. "J'avais des contacts avec son équipe mais je les ai arrêtés au début du mois quand j'ai vu que ce n'était pas possible", regrette Georges Barrière. Pour rappel, la star française était venue en 2018 mais les années précédentes, le Critérium a vu défiler le britannique Christopher Froome, Warren Barguil, Romain Bardet et bien sûr nos coureurs locaux comme Quentin Pacher et Thomas Boudat.