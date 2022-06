Cyclisme : le Critérium du Dauphiné, un test "grandeur nature" pour le Tour de France

La Jumbo-Visma sort l'armada pour le Critérium

À l’approche du mois de juillet, la mode vire irrésistiblement au jaune. La formation Jumbo-Visma a manifestement choisi de se rendre sur le Critérium du Dauphiné pour y tenter une démonstration de force. Avec Primoz Roglic et Jonas Vingegaard en leaders, soit les deux dauphins de Tadej Pogacar sur le Tour de France en 2020 et 2021, on pressent déjà que les pronostics pencheront du côté des jaune et noir. La suite de l’effectif indique surtout que les Jumbo-Visma auront très certainement l’occasion de briller tous les jours.

A la tête d'un groupe proche sans doute de celui qui se présentera le 1er juillet au Grand départ du Tour à Copenhague (Benoot, Kruisjwijk, Laporte), le trio Roglic-Vingegaard-van Aert impressionne. Mais, prévient le directeur sportif Grisha Niermann, "l'objectif principal" se situe en juillet. "Nous verrons jour après jour. Nous pensons que les coureurs sont en forme après un premier stage en altitude mais gagner ce Dauphiné n'est pas un objectif en soi", affirme-t-il tout en estimant que la course "arrive au moment idéal", entre deux stages en altitude. Vingegaard a découvert le Dauphiné l'an passé dans un relatif anonymat hormis sa 2e place de la dernière étape. Roglic, en revanche, a porté pendant trois jours le maillot jaune de leader lors de son unique participation en 2020 avant d'abandonner au matin de la dernière étape, à la suite d'une chute. Pour le Slovène, c'est le moment de la revanche, comme dans Paris-Nice qu'il a conquis en mars dernier.

Les étapes ardéchoises pourraient ainsi convenir à Wout van Aert ou à Christophe Laporte, tandis que le contre-la-montre de La Bâtie d’Urfé permettra peut-être à Rohan Dennis de s’inviter aux premières loges. En montagne, les têtes d’affiche pourront aussi compter sur le renfort de lieutenants de la qualité de Benoot et Kruijswijk. Mais la formation néerlandaise aura également du répondant tout au long de la semaine.

LES ETAPES

Dimanche 5 juin : 1ère étape, La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel (191,8 km)

Lundi 6 juin : 2e étape, Saint-Péray - Brives-Charensac (169,8 km)

Mardi 7 juin : 3e étape, Saint-Paulien - Chastreix-Sancy (164 km)

Mercredi 8 juin : 4e étape, Montbrison - La Bâtie d'Urfé (31,9 km clm ind.)

Jeudi 9 juin : 5e étape, Thizy-les-Bourgs - Chainbtré (162,3 km)

Vendredi 10 juin : 6e étape, Rives - Gap (196,4 km)

Samedi 11 juin : 7e étape, Saint-Chaffrey - Vaujany (134,8 km)

Dimanche 12 juin : 8e étape, Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison (139,2 km)