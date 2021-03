Cyclisme: le détail des deux dernières étapes azuréennes du Paris-Nice 2021

Covid-19 et confinement partiel oblige, le parcours de la 7ème et 8ème étape du Paris-Nice 2021 ont été modifiées. Pour ce samedi, le peloton ne partira plus de Nice mais du Broc pour une arrivée non modifiée à La Colmiane. 119,2 kilomètres, avec un départ donné à 11h35. Dimanche, pour l’ultime étape, le départ initialement programmé comme l’arrivée sur la Promenade des Anglais a été déplacé sur la commune du Plan-du-Var, le rendez-vous est fixé à 14h25 pour une étape de 92,7 kilomètres menant à Levens, au Grand Pré.