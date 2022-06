Cyclisme - Le Dijonnais Jérémy Cabot de retour à la compétition, deux mois après sa chute

Deux mois après sa grave chute sur Liège-Bastogne-Liège, le dijonnais Jeremy Cabot (Team TotalEnergies) retrouve la compétition. Il est au départ de la course par équipes aux championnats de France de cyclisme sur route à Cholet, dimanche 25 juin 2022 - aux côté d'un autre dijonnais parmi les engagés, Geoffrey Bouchard (AG2R-Citröen). Joint par France Bleu Bourgogne, il raconte les étapes qui ont permis son retour après sa fracture de la clavicule, revient sur la polémique du mois d'avril, évoque ses objectifs à venir et ses sensations au moment de remonter sur le vélo en compétition.

FBB : Jérémy, que s'est-il passé pour vous depuis cette chute du 24 avril ?

Jérémy Cabot : Entre la chute et l'opération, il s'est passé presque un mois. J'ai dû attendre la cicatrisation d'une plaie à l'épaule pour me faire opérer. La rééducation a été assez rapide. Avec un mois sans entraînement du tout, j'ai énormément perdu de condition physique. C'est presque maintenant que ça va être très long, ce chemin pour retrouver une condition optimale.

Comment s'est déroulée la reprise de l'entraînement ?

Au bout de quelques jours, le temps de me remettre de l'opération et de l'anesthésie, j'ai repris sur un vélo d'intérieur. Au bout d'une semaine à dix jours, j'ai repris en extérieur. J'ai un peu accéléré par rapport aux préconisations du chirurgien mais je n'en pouvais plus, il faisait super beau dehors, je n'en pouvais plus d'être enfermé (rires).

Bien sûr, c'était des petits entraînements au début, parce qu'on mon bras fatiguait rapidement. J'ai pu reprendre assez vite des entraînements normaux, mais c'est ma condition physique qui me limite. Je ne peux pas reprendre des entraînements très intensifs comme s'il ne s'était rien passé.

Vous n'avez plus de douleurs à la clavicule ?

Plus rien, c'est revenu à la normale !

Au moment de retrouver la route sur le vélo, quelles ont été les premières sensations ?

Pendant toute ma convalescence, tout le mois de mai, il a fait un temps incroyable, j'étais très impatient. C'était une sensation de liberté, j'étais en cage pendant un mois et puis on a ouvert la cage quand je suis ressorti dehors (rires). C'est juste le plaisir de pouvoir pédaler à nouveau, de refaire des entraînements. C'est aussi l'espoir de retrouver les courses et l'équipe, c'est ça qui me motive, retourner dans un schéma d'entrainement classique, avec des compétitions qui arrivent. Mon quotidien normal avant cette chute !

Et ce dimanche, c'est enfin le retour à la compétition, aux championnats de France à Cholet …

Je serai au départ avec l'équipe, tout en sachant que je n'ai repris l'entraînement il n'y a que quelques semaines. Il y a 240 kilomètres, je sais que physiquement je ne suis pas capable d'aller au bout. Je vais essayer de me donner à 100% pour aider l'équipe, qui est en bonne forme en ce moment. Il y a un titre à aller chercher donc j'espère qu'il sera pour nous.

C'est surtout histoire d'être avec toute l'équipe. Le championnat de France c'est un rendez-vous marquant, c'est la seule course où tous les coureurs français sont regroupés. Et puis c'est se remettre dans une dynamique, la tête tournée vers la compétition, raccrocher un dossard.

Quel sera votre rôle au sein de l'équipe, à Cholet ?

L'équipe sait très bien que ma condition n'est pas encore idéale. On essaye de faire tout ce qu'on peut, on ne se fixe pas de limites à dire 'il faut tenir tant de kilomètres'. C'est essayer d'aider un maximum jusqu'à épuisement (rires). Et ne pas se retrouver dans une situation qui pourrait embarrasser l'équipe, ne pas se retrouver dans un groupe qui prend un peu d'avance, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir toute la course.

C'est plutôt rester dans le peloton, aider les coéquipiers, les replacer, prendre du vent, aller chercher du ravitaillement, des consignes. Comme c'est la seule course de l'année sans oreillettes, c'est le genre de chose qui coûte un peu d'énergie, et moi je n'ai pas à en garder pour la fin de course. Le but c'est de soulager au maximum mes coéquipiers et de les aider tant que je pourrais.

Après votre chute, avez-vous une appréhension de vous retrouver à nouveau au milieu du peloton ?

A l'heure actuelle, pas du tout. J'y ai pensé, mais honnêtement non. On verra si il y a cette petite appréhension juste avant le départ, ou au moment du départ. Une chute, même toute simple, peut-être traumatisante, mais au final j'en ai déjà eu, je suis remonté sur le vélo, ça ne m'a pas empêché de recourir dans un peloton. Il faudra y faire peut-être un peu plus attention cette fois, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je vais essayer de ne pas créer un petit blocage mental à ce propos.

En avez-vous parlé avec d'autres coureurs, victimes eux-aussi de chutes par le passé ?

Non, c'est quelque chose de personnel. Chacun a son cheminement. Quand on a ce genre de blocage, on ne souhaite pas forcément en parler, parce que ça peut être un point faible, donc on n'a pas spécialement envie de le dévoiler. Moi, je n'ai pas ce blocage, je travaille aussi avec un coach mental à ce sujet, et aussi dans une démarche de performance. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, pas du tout. Je ne ressens pas le besoin d'en parler avec d'autres. Si dimanche je me rends compte que c'est compliqué, éventuellement je pourrais en parler, mais à l'heure actuelle ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe.

On se souvient de la polémique au moment de votre chute sur Liège-Bastogne-Liège, vous aviez reçu des reproches sur une trop grande prise de risque. En avez-vous discuté avec Julian Alaphilippe, qui avait également chuté ce jour-là (et qui fait aussi son retour à la compétition à Cholet) ?

J'ai déjà discuté avec lui sur des courses, mais ce n'est pas un ami proche. J'aurais pu chercher à récupérer son numéro de téléphone pour dialoguer avec lui, mais je ne l'ai pas fait parce que je trouve que ça aurait été déplacé.

J'en ai parlé avec d'autres coureurs, avec mes coéquipiers, avec Julien Bernard aussi (autre coureur dijonnais, membre de l'équipe Trek-Segafredo, ndlr). Ce qui ressort de ces discussions, c'est que c'est un fait de course qui a pris de l'ampleur par le nombre de coureurs qui sont tombés, par le fait que le champion du monde Julian Alaphilippe soit tombé aussi. Ça a mis un coup de projecteur dessus. Mais des chutes comme ça, il y en a sur beaucoup de courses. Parfois, par chance, il n'y a pas autant de gravité. C'est un fait de course. Honnêtement, on a tous un peu fait le tour à propos de cette chute, j'ai hâte de remettre un dossard dimanche pour que la boucle soit bouclée et qu'on reparte sur un nouveau chapitre.

La suite ? Quelles sont les prochaines échéances en compétition ?

Il y aura de nouveau une petite pause, parce que pendant le Tour de France il y a très peu de compétitions. Toute la première partie du mois de juillet, ce seront des entraînements pour peaufiner ma condition physique. Le "vrai" retour à la compétition sera fin juillet, avec un calendrier encore à définir. Peut-être en Espagne, en France ou en Norvège.

L'année dernière, en 2021, vous aviez participé au Tour de France. Pas trop frustrant de devoir le suivre à la télé, par la force des choses ?

Ce qui est frustrant, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de participer à la course à la sélection. J'étais dans de bonnes conditions quand je suis tombé, dans une phase ascendante, j'avais la sensation de ne pas être encore à 100%. J'aurais aimé avoir la chance de pouvoir être sélectionné. Est-ce que j'aurai un pincement au cœur en regardant la télé ? Je ne sais pas. Je vais tout faire pour revenir au niveau cette année et surtout l'année prochaine, et essayer à nouveau de faire partie de l'équipe du Tour !