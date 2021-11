Cyclisme : la nouvelle vie en rose et en arc-en-ciel du Bourbonnais Julian Alaphilippe

Après avoir brillé à plusieurs reprises sur le Tour de France, remporté des grandes classiques, et conservé son maillot arc-en-ciel de champion du monde, Julian Alaphilippe, a toujours faim de victoires. "Je ne suis pas du genre à me reposer sur mes lauriers et je vais viser plus haut encore", confie-t-il à l'occasion de la sortie ce mercredi 17 novembre de son livre Mon année en arc-en-ciel" aux éditions Marabout. Une année riche en émotions à tous les niveaux. Le Bourbonnais confie son bonheur et ses ambitions.

à lire aussi Cyclisme : Julian Alaphilippe champion du monde pour la deuxième fois d'affilée

Radio France : Julian, vous avez eu envie d'écrire ce livre après une année pleine d'émotions ?

C'est mon année arc-en-ciel, le titre du livre parce que c'est vraiment un livre qui retrace cette année 2021, qui a été riche en émotions pour moi, que ce soit d'un point de vue professionnel avec ma carrière, mais aussi personnel avec la naissance de mon fils. Donc, c'est vraiment spécial de voir le livre au grand jour et j'espère avoir écrit la plus belle des façons, tout ce que j'ai pu ressentir tout au long de l'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans ce livre, on voit des photos de votre femme, de votre enfant, de votre père aussi.

Oui, c'est vrai que j'ai essayé de vraiment être sans filtre le plus possible, en tout cas, pour vraiment retranscrire tout ce que j'ai pu ressentir tout au long de l'année, que ce soit sur le vélo, à l'entraînement, avec ma compagne, mon petit, un peu des moments en famille aussi. Je ne voulais pas montrer que les bons moments, d'ailleurs au début du livre, on parle tout de suite de Liège-Bastogne-Liège, qui a été un grand moment de déception pour moi. Donc je voulais vraiment tout retranscrire. Et voilà, c'était important pour moi.

Parmi les passions qui vous ont été transmises, le vélo, bien sûr, mais il y a aussi la batterie. La musique est très importante pour vous.

Oui, j'adore ça. j'ai été bercé dedans depuis tout petit. Mon père était chef d'orchestre, donc j'ai commencé par la batterie. D'ailleurs, j'ai fait quelques années au conservatoire de Montluçon. J'ai toujours été bercé dans ce milieu-là. Et la batterie, c'était l'instrument de mon père. C'est pour le plaisir. Je ne peux pas me qualifier de vrai joueur de batterie, mais je sais taper dessus et c'est un instrument qui m'a toujours plus. Depuis mon plus jeune âge.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est complémentaire par rapport au vélo ?

C'est complémentaire parce que la musique a toujours fait partie de ma vie. J'écoute la musique au quotidien et j'adore jouer de la batterie à temps perdu pour faire du vélo. Il y a aussi une certaine forme de rythme un peu et j'ai toujours eu ça en moi, donc j'arrive à allier les deux. C'est deux passions qui me plaisent énormément.

Quand vous vous repassez le film de cette saison, quand vous regardez les photos qui sont dans ce livre, vous vous dites quoi en réalité ?

Je me dis que tout s'est passé tellement vite et il s'est passé tellement de choses. Ma vie, c'est toujours un enchaînement de plein d'événements, des bons et des moins bons, toujours beaucoup d'émotions. Et quand on a commencé à écrire ce livre et à sélectionner les photos, je n'avais pas imaginé qu'à la fin de l'année, j'allais redevenir une deuxième fois champion du monde. Donc ça me fait encore plus prendre conscience que tout s'enchaîne très vite. Et il faut savoir prendre le temps aussi de savourer, d'apprécier tout ça. Parce que, avant de réussir à le faire, c'était un rêve de le réaliser. C'était quand même spécial. Ca me donne aussi encore plus de motivation pour me pencher sur d'autres objectifs.