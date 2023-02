Cyclisme : le Drômois Pierre Latour sur le podium de la 3e étape du Tour d'Andalousie

Pierre Latour est en forme en ce début de saison. Après avoir pris la 3e place au classement final de l'Etoile de Bessèges il y a quelques jours, le coureur drômois participe cette semaine à la Ruta Del Sol, autrement dit le Tour d'Andalousie et ce vendredi, il a terminé second de la 3e étape à 14 secondes du vainqueur, le belge Tim Wellens. Cette belle performance est de bonne augure pour Pierre Latour à une semaine des Boucles Drôme-Ardèche, prochain objectif du coureur originaire de Romans-sur-Isère. Le Tour d'Andalousie, dominé pour l'instant par Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2021, se termine ce dimanche. Pierre Latour est 22e au général à un peu plus de 4 minutes du leader.

