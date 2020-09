Cyclisme : le Français Julian Alaphilippe sacré champion du monde

Un Français champion du monde de cyclisme ! Julian Alaphilippe a revêtu le maillot arc-en-ciel ce dimanche, sur le circuit d'Imola en Italie. Il a battu le Belge Wout van Aert et le Suisse Marc Hirschi après une course de 258 kilomètres, qui a duré plus de 6h30.

Premier Français champion du monde depuis 23 ans

Julian Alaphilippe est le premier Français à décrocher ce titre, depuis Laurent Brochard en 1997.

Le coureur a commencé à attaquer en haut de la dernière ascension de Gallisterna (2,7 km à 6,4 %). Il s'est finalement imposé en solitaire, avec 24 secondes d'avance sur ses premiers poursuivants.

Vainqueur de la deuxième étape du Tour de France, le 30 août dernier à Nice, Julian Alaphilippe a décroché son deuxième succès de la saison. On se rappelle aussi de ses 14 jours en jaune l'an dernier sur la Grande Boucle.

"Le rêve de ma carrière"

Très très ému, Julian Alaphilippe a tenu à remercier ses équipiers : "On a fait un super boulot. C'était le rêve de ma carrière vous savez. J'ai été si près tellement de fois mais je n'avais même jamais été sur le podium. Je suis arrivé ici avec beaucoup d'ambitions".

C'est un jour de rêve pour moi. Je veux remercier tous ceux qui me suivent et me soutiennent. - Julian Alaphilippe

"Aujourd'hui l'équipe de France a été très forte. Je veux remercier le sélectionneur Thomas Voeckler pour avoir cru en moi, ma famille, mes proches, mon cousin Franck (également son entraîneur), Marion (Rousse, sa compagne). C'est le rêve de ma carrière", a conclu le coureur, en pleurs.

Dans l'histoire, seulement neuf coureurs français, en comptant Julian Alaphilippe, ont réussi cet exploit, devenir champion du monde de cyclisme.