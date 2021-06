Le "Gravel", un nouveau type de vélo à l'honneur des "Graviers d'or" à Dijon

Le "Gravel", nouvelle tendance dans le monde du vélo, est à l'honneur à Dijon les 19 et 20 juin 2021. 99 participants à une randonnée vont sillonner Dijon et ses alentours pour la 2e édition des "Graviers d'or".

Une sortie cycliste pas comme les autres à Dijon et ses alentours, samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 : la deuxième édition des "Graviers d'or". Une randonnée, plutôt qu'une course, réservée aux vélos de type "Gravel". Il y aura 99 participants - les inscriptions sont complètes mais vous allez surement les voir passer. Au programme, samedi, 55 km à la découverte de Dijon. Le lendemain, trois parcours de 75 à 150 km autour de Dijon, en passant par Bèze, les Sources de la Seine, le Val Suzon pour terminer à Corcelles-les-Monts.

Le "gravel", c'est quoi ?

Comment définir le gravel - qui signifie "gravier", en anglais ? C'est une sorte d'hybride entre un VTT et un vélo de route. "Un cadre, sans suspension, un guidon courbé, par contre des pneus larges mais plus ou moins cramponnés, un peu comme des pneus de VTT, décrit l'organisateur Pierre-Charles Flipo. C'est un vélo qui est rapide sur route et qui, dès qu'il y a un chemin forestier, permet d'aller sur cette piste. C'est l'idée du gravel, échapper au trafic routier". Le phénomène a émergé aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années et est en train de débarquer en France.

Un Gravel de Wish One, marque co-créée par Maxime Poisson, ancien joueur pro du DFCO - Wish One