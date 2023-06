Cyclisme : le groupe B&B Hôtels rejoint Arkea pour la saison 2024

Ce vendredi 2 juin 2023, lors d'une conférence de presse, le groupe B&B a annoncé son association avec Arkéa à partir du 1er janvier 2024. La future équipe bretonne s'appellera désormais "Arkéa-B&B Hôtels" et prévoit de créer une nouvelle équipe Continentale, afin de développer les futurs talents du peloton professionnel. Le groupe hôtelier avait une équipe professionnelle, disparue en décembre 2022. Samsic, de son côté, n’apparaîtra plus dans le nom de l'équipe, mais reste sponsor de la formation.

Il s’agit pour le moment d’un contrat de deux ans, qui ira donc au bout de la première licence World Tour de l’équipe Arkéa, obtenue cette saison 2023. "On a vécu tellement d'émotion, pris tellement de plaisir, que c'était une évidence de revenir", explique Vincent Quandalle, directeur général du groupe hôtelier. Mais surtout, B&B Hôtels constatait déjà aux côtés de Jérôme Pineau un retour sur investissement en sponsorisant le vélo professionnel. "Le vélo nous a montré, année par année, que concernant la notoriété, de l'image de marque, c'est un sport leader", poursuit le patron.

Conférence de presse ce vendredi 2 juin 2023 lors de l'annonce du partenariat entre Arkéa et B&B Hôtel © Radio France - François Rauzy

Création d'une équipe Continentale de développement

Sportivement, pour l'équipe d'Emmanuel Hubert ce nouveau partenariat va avant tout permettre de renforcer l'équipe féminine, et de créer une équipe réserve, pour développer les jeunes talents du vélo, de 10 ou 12 coureurs dont une moitié au moins de coureurs bretons. "Le but du jeu, ce n'est pas de dépouiller les clubs amateurs, mais de donner de l'élan à nos clubs bretons et avoir une suite logique pour entrer dans le monde professionnel", explique Emmanuel Hubert.

L'équipe première devrait elle ne pas être modifiée en profondeur, mais se dote désormais, avec cette équipe de développement, de moyens similaires à ceux de ses concurrents en World Tour. "On met aussi des finances, du temps et aussi de l'humain dans d'autres structures qui nous permettront à moyen terme de progresser sur l'équipe World Tour", précise le patron d'Arkéa.