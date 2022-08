Cyclisme : le Haut-Garonnais Pavel Sivakov remporte le Tour de Burgos

Le coureur originaire de Soueich près de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) a remporté le Tour de Burgos ce samedi.

Après cinq étapes, le Tour de Burgos a livré son verdict ce samedi. Le Français Pavel Sivakov, originaire du Comminges, a réussi à conserver la tête du général et remporte ainsi ce Tour de Burgos.

C'est le troisième français à remporter la Vuelta Burgos après Laurent Jalabert et Amard de Las Cuevas.

La troisième course à étapes de sa carrière

Pavel Sivakov remporte sa troisième course à étapes, après le Tour des Alpes et le Tour de Pologne. On retrouvera le Commingeois encore sur des routes espagnoles à partir du 19 août puisqu'il participera à La Vuelta.