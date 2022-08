Cyclisme : le leader de l'équipe bretonne Arkéa-Samsic Nairo Quintana renonce à la Vuelta

Dans la foulée de son déclassement du Tour de France 2022, pour utilisation de Tramadol, une substance considérée comme "non dopante" mais interdite par l'UCI, Nairo Quintana décide de se retirer de la Vuelta, à la veille du départ. Il se concentre sur son appel devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Nairo Quintana annonce ce jeudi se retirer de la Vuelta, à la veille du départ. Il avait appris mercredi son déclassement du dernier Tour de France par l'UCI après deux contrôles positifs au Tramadol, une substance jugée illicite par l'UCI, mais pas interdite par l'Agence Mondiale Antidopage. Il avait terminé 6e de la Grande Boucle.

Après avoir dans un premier temps confirmé son intention de courir la Vuelta malgré ce déclassement, couteux pour son équipe Arkea-Samsic, qui perd de précieux points UCI dans sa lutte pour accéder au World Tour dès la saison prochaine, Nairo Quintana indique dans une story sur son compte Instagram "ne pas avoir la tête à la compétition". Le coureur colombien "préfère retourner à la maison pour préparer sa défense" devant le Tribunal Arbitral du Sport. L'équipe Arkéa-Samsic n'a pas encore réagi à cette décision de con coureur, et n'a pas non plus communiqué le nom de son éventuel remplaçant sur le Tour d'Espagne.