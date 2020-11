Cyclisme : le Loirétain Pierre Rolland signe pour deux ans de plus avec B&B Hotels-Vital Concept

Quand il a été question de sa prolongation de contrat avec B&B Hotels-Vital Concept, Pierre Rolland n'a pas vraiment hésité. Il y a certes eu des contacts ailleurs, dans d'autres équipes, mais "je n'étais pas dans la démarche de partir" explique le Loirétain, très attaché à son équipe avec laquelle il a brillé cette année sur le Tour de France, avec des échappées remarquées et des places d'honneur. "On est là pour travailler mais il y a une super atmosphère! Je suis très content de poursuivre dans ce projet."

J'ai forcément envie de faire le Tour, de gagner des étapes

L'année prochaine, l'objectif est bien évidemment de retourner sur le Tour de France. "J'espère qu'on va re-participer, qu'on a séduit grâce à notre Tour cette année. J'ai forcément envie de faire le Tour (2021), de gagner des étapes, de prendre du plaisir." A 34 ans tout juste -il est né en octobre-, Pierre Rolland a conscience, dit-il, "d'être plus sur la toute fin de carrière que sur le début, donc j'ai vraiment envie de profiter de chaque course, de chaque moment sur mon vélo."

Ces deux ans de plus seront-ils son dernier challenge avant la retraite ? Peut-être pas. "Je vais profiter de ces deux années, on verra après où j'en suis physiquement et mentalement. Je n'ai pas envie de me fixer de date butoir. Tant que je prendrais du plaisir, je continuerai. Le jour où je n'en prendrai plus, j'arrêterai, tout simplement."