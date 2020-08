Cyclisme : le Manchois Benoît Cosnefroy remporte la dernière étape de la route d'Occitanie

Il n'aura pas tardé à renouer avec le succès. Le jeune coureur manchois Benoît Cosnefroy s'est imposé mardi au terme de la dernière étape de la Route d'Occitanie, la première épreuve cycliste pro de la saison sur le sol français, dans un calendrier perturbé par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Une victoire de puncheur

Si l'étape entre Lectoure dans le Gers et Rocamadour dans le Lot était longue de 195 km, c'est dans le final accidenté que le coureur d'AG2R la Mondiale a fait la différence en revenant avec le peloton sur les échappés du jour pour finalement s'extirper en costaud et résister dans le final en montée, au retour de Bauke Mollema et Thibaut Pinot qui prennent les 2e et 3e places, 2 secondes derrière le vainqueur du jour.

Une victoire de Benoît Cosnefroy au nez et à la barbe des favoris, qui confirme qu'il faudra encore compter sur le coéquipier de Romain Bardet cette saison. Vivement le Tour de France!