Cyclisme : le Mayennais Arnaud Courteille (B&B Hôtels – Vital concept) annonce la fin de sa carrière

Arnaud Courteille, coureur professionnel né dans la Manche, mais installé à Laval, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'il arrêterait sa carrière à la fin de la saison. Le coueur de l'équipe B&B Hôtels – Vital concept qu'il a rejoint en 2018 (la team s'appelait alors Vital Concept) déclare sur le site internet de son équipe : "cinq titres de champion de France en sept ans, des étapes sur le Giro et sur la Vuelta [en tant qu'équipier, ndlr], c’est exceptionnel. Dans mes jeunes années, je rêvais de devenir un coureur capable de remporter de belles courses mais il m’aurait fallu être meilleur physiquement". Durant sa carrière, il est vrai que le licencié à Laval Cyclisme 53 n'a pas été épargné par les blessures avec quatre fracture de la clavicule et une au plateau tibial en dix ans.

S'il n'a jamais participé au Tour de France et n'a pas connu la victoire en pro, Arnaud Courteille a roulé sa bosse sur sept Grands Tours : la Vuelta en Espagne (2012, 2013, 2015 et 2017) et le Giro en Italie (2014, 2016). En 2008, le Mayennais a été sacré Champion de France espoirs. En 2011, il a rejoint la FDJ d'un autre mayennais Marc Madiot qui va lui faire passer l'échelon professionnel.

Son équipe actuelle, dirigée par Jérôme Pineau rend hommage à son "lieutenant". Arnaud Courteille ne sait pas précisément de quoi sera fait son après-carrière. Il vivra quoiqu'il arrive une fin d'année enchantée avec l'arrivée d'un deuxième enfant.