Le parcours de l'édition 2022 des Boucles de la Mayenne a été dévoilé ce vendredi. Le départ sera donné le 26 mai à Saint-Pierre-des-Landes. L'arrivée finale sera jugée à Laval trois jours plus tard. Quatre étapes en ligne seront au programme.

Cyclisme : le Mont des Avaloirs et Château-Gontier sur le parcours des Boucles de la Mayenne en 2022

Le parcours de l'édition 2022 des Boucles cyclistes de la Mayenne a été dévoilé. L'épreuve se déroulera du 26 au 29 mai. Quatre étapes en ligne sont programmées. Le peloton passera notamment par le Mont des Avaloirs et par Château-Gontier-sur-Mayenne. La deuxième ville du département accueillera une arrivée.

C'est donc le grand retour de Château-Gontier sur les Boucles après une très, très longue absence souligne Pierrick Guesné, le directeur de la course : "c'est super pour nous, Château-Gontier n'avait plus accueilli le peloton depuis une quinzaine d'années. On est vraiment très heureux d'y revenir. Le circuit final est établi mais c'est une surprise. L'étape va parcourir tout le Sud-Mayenne, ce n'est pas si plat que ça, il y a quand même quelques petites bosses".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les organisateurs espèrent attirer des célébrités du cyclisme international, comme le sprinteur multi-récompensé Peter Sagan. Une certitude, le plateau sera une nouvelle fois très élevé avec la présence de nombreuses équipes de haut-niveau.

Le Grand Départ sera donné le 26 mai de Saint-Pierre-des-Landes, direction Andouillé. 2ème étape : Jublains-Pré-en-Pail par le Mont des Avaloirs. 3ème étape : Saint-Berthevin-Château-Gontier. 4ème et dernière étape : Martigné-Laval.