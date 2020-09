Cyclisme : le Montluçonnais Florian Vachon met un terme à sa carrière ce dimanche

"Nacer vient d égayer ma dernière course de la plus belle des manières." Sur Twitter, Florian Vachon remercie son leader au sein de la formation Arkea-Samsic, alors que Bouhanni vient de l'emporter au sprint en lui dédiant cette victoire. Le Montluçonnais, capitaine de route de l'équipe bretonne, a choisi de mettre un terme à sa carrière ce dimanche sur le Grand Prix d'Isbergues, dans le Pas-de-Calais.

Né en 1985 à Montluçon, Florian Vachon a été formé dans sa ville natale. Il est passé au sein de l'Entente Cycliste Montluçon-Montamarrault , club qui a vu éclore aussi Julian Alaphilippe. Le Bourbonnais a ensuite intégré la formation Roubaix-Lille-Métropole. Il remporte ensuite sa première victoire professionnelle sur le Tour du Gévaudan, en 2009, alors qu'il court sous les couleurs de l'équipe Bretagne-Schuller. Il restera ensuite fidèle à cette équipe qui changera plusieurs fois de nom, avant de devenir en 2019 Arkea-Samsic.

Que retiendra-t-il de sa carrière ? "La première victoire, c’est toujours celle qui marque" explique-t-il sur le site d'Arkea. Parmi ses courses remportées, le Tour du Finistère en 2010 et surtout le Paris-Bourges en 2012, où il coiffe au poteau Nacer Bouhanni et John Degenlkolb. Il a aussi remporté le Circuit des communes de la vallée du Bédat, autour de Chateaugay (Puy-de-Dôme) en 2006. Au palmarès de cette course, quelques années plus tard, on retrouvera Jean-Christophe Péraud ou encore Romain Bardet. Sa dernière victoire date du 8 mars, sur le GP de Lillers.

Coéquipier exemplaire, le Montluçonnais est apprécié de son équipe, comme en témoigne ces messages sur Twitter, pour la fin de sa carrière.