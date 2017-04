Cyclisme : le Montluçonnais Julian Alaphilippe forfait pour les classiques ardennaises !

Abonné aux podiums sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège ces deux dernières années, Julian Alaphilippe misait beaucoup sur ces classiques, mais une chute la semaine dernière sur le Tour du Pays Basque le contraint à reposer son genou droit.

Le Montluçonnais avait coché l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège sur son calendrier. Il faut dire que les performances réalisées ces deux dernières saisons par sur les grandes classiques ardennaises ont donné des ailes et de l'ambition au fougueux auvergnat. 2eme de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège en 2015, Alaphilippe a remis ça l'an passé en étant encore dauphin de Valverde sur la Doyenne.

Je suis triste de manquer les classiques ardennaises - Julian Alaphilippe

Le puncheur de la Quick Step faisait logiquement partie des favoris cette saison, jusqu'à cette chute sur le Tour du Pays Basque. Son genou droit endolori l'empêche de pédaler correctement. La sagesse a donc parler. C'est repos forcé pour le Montluçonnais. "C'est un moment très difficile pour moi... Je ne me suis pas entraîné ces derniers jours en espérant que la douleur disparaîtrait, mais cela ne s'est pas produit. Je suis très triste de manquer les classiques ardennaises que j'aime beaucoup. Mais je reste optimiste. J'espère recourir le plus tôt possible." Julian Alaphilippe doit subir d'autres examens médicaux dans les jours à venir pour déterminer la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.