Cyclisme : le Nantais Bryan Coquard n'a pas été retenu pour le Tour de France

Le sprinter nantais Bryan Coquard ne sera pas au départ du Tour de France, ce samedi, à Dusseldorf en Allemagne. Il n'a pas été retenu par Jean René Bernaudeau, le manager de l'équipe vendéenne Direct Energie. Une décision que Bryan Coquard a du mal à comprendre.

On connait la composition de l'équipe vendéenne Direct énergie pour le Tour de France, dont le départ sera donné ce samedi à Dusseldorf, en Allemagne. Neuf coureurs ont été retenus. Voeckler, Chavanel, Calmejane, Petit, Sicard, Quémeneur, Tulik, Boudat et Gène. En revanche, pas de Bryan Coquard. Leader de l'équipe en début de saison et auteur de cinq victoires depuis février, le sprinter nantais n'a pas été retenu. "Ce fut une sélection compliquée à faire", affirme le manager Jean-René Bernaudeau sur Twitter. "Pour son dernier Tour, Thomas Voeckler pilotera ceux qui vont prendre la suite. L'objectif sera de tout faire pour gagner une étape et continuer sur cette dynamique", glisse le Vendéen.

J-5 avant le départ du #TDF2017 : voici nos 9 coureurs qui seront au départ de Düsseldorf ! #AllezDirectEnergie pic.twitter.com/mpVenhSyuQ — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) June 26, 2017

L'amertume de Bryan Coquard

Après avoir annoncé mi-mars qu'il quitterait l'équipe vendéenne Direct Energie à la fin de l'année, le sprinter nantais Bryan Coquard s'attendait à cette décision. "Je suis déçu, très déçu, amer même. C'est une décision contre productive de ne pas m'aligner sur le Tour de France. Mais je ne peux que l'accepter", précise le vice-champion olympique de l'Omnium à Londres en 2012. "Je suis peut être un peu moins performant que la saison passée, mais je traverse une période difficile. Je ne suis plus considéré comme un leader dans mon équipe et j'ai rarement des coéquipiers à mon service. Pour autant, je suis toujours performant. J'ai remporté cinq victoires cette saison. J'ai terminé troisième d'une étape sur le Dauphiné, il y a quelques jours", affirme le Nantais.

Pour la première fois depuis trois ans, Bryan Coquard (17 victoires depuis 2016) va s'accorder quelques jours de congés en juillet avant, peut-être, de participer à un stage avec l'équipe de France sur piste en Italie.