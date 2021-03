Cyclisme : le Normand Guillaume Martin prolonge chez Cofidis jusqu'en 2022

L'aventure Cofidis déjà prolongée pour Guillaume Martin ! Le cycliste normand avait rejoint l'équipe française en 2019 pour un contrat de deux ans. Il y est désormais lié pour une saison de plus, soit jusqu'à la fin de l'année 2022.

Pour moi, il s’agit d’une décision logique et facile. J’avais envie de m’inscrire dans la durée avec Cofidis, d'autant que nous mettons en place un projet à long terme. L’équipe vient d’accéder à l’UCI World Tour l’an dernier et il y a de nombreux aspects qui évoluent. Ce qui me plait, c’est d’être acteur d’un projet, de pouvoir contribuer au développement de l’équipe. J’ai évidemment toute confiance en Cédric Vasseur (le directeur sportif) et je sens que cela est réciproque. Il s’agit d’une relation saine qui se développe, tout comme celle avec mes coéquipiers avec lesquels de bonnes choses se sont mis en place en 2020. Je suis très excité et très heureux de continuer l’aventure jusqu’à la fin de la saison 2022. Guillaume Martin