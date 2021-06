Cyclisme : le parcours complet et les engagés du Tour Poitou-Charentes 2021 dévoilés

La 35ème édition du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine aura lieu du 24 au 27 août. L'organisation, Poitou-Charentes Animations, a dévoilé ce lundi les tracés précis des cinq étapes. La course partira de Pons (Charente-Maritime) pour se terminer, comme chaque année, à Poitiers (Vienne). Une nouvelle fois, quatre étapes en ligne et un contre-la-montre individuel, le troisième jour, figurent au programme. Le vainqueur succédera à Arnaud Démare.

Le programme du Tour Poitou-Charentes 2021 :

24/08 - Et. 1 : Pons - Parthenay (197,3 km)

25/08 - Et. 2 : Parthenay - Ruffec (191,6 km)

26/08 - Et. 3 : Moncontour - Loudun (109,6 km)

26/08 - Et. 4 : Contre-la-montre Monts-sur-Guesnes - Loudun (23,5 km)

27/08 - Et. 5 : Villefagnan - Poitiers (164, 6 km)

Cofidis, AG2R, FDJ... 4 World Tour, 13 Continentales

17 des 20 équipes qui seront présentes en août. - Capture PCO

TPC... et mondiaux militaire !

Par ailleurs, Poitou-Charentes Organisation se voit confier la tenue des 33ème Championnats du monde de cyclisme militaire sur route. Ces épreuves se déroulent pour la première fois en France avec 14 nations venant d’Asie, d’Amérique du Sud et d’Europe qui en découdront sur les routes de la Charente et de la Vienne.