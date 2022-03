Cyclisme : le parcours de la Roue Tourangelle pour sa 20e édition ce dimanche

La Roue Tourangelle fête ses 20 ans cette année. Ce dimanche 27 mars, 126 coureurs sont engagés pour cette édition de la course cycliste, épreuve de la coupe de France, dont Bryan Coquard et Nacer Bouhanni. Ils parcourront 202 kms entre Château-Renault et Tours.

Un anniversaire qui s'annonce ensoleillé ! La Roue Tourangelle fête ses 20 ans ce dimanche 27 mars. Pour cette édition, 18 équipes sont présentes et 126 coureurs prennent le départ de la course cycliste, pour 202 kms depuis Château-Renault jusqu'au boulevard Jean-Royer à Tours. Une course qui se fera sans le vainqueur de l'année dernière, Arnaud Démare.

Nacer Bouhanni, Marc Sarreau et Bryan Coquard sur la ligne de départ

Une absence qui n'est pas pour déplaire aux autres cadors du sprint français, à commencer par le deuxième et le troisième de l'édition 2021, Nacer Bouhanni et Marc Sarreau. Egalement sur la ligne de départ, Bryan Coquard, tout comme notre Tourangeau Jonathan Hivert.

202 kms à parcourir entre Château-Renault et Tours

Côté parcours, le départ est donné à 13h15 à Château-Renault. Les coureurs feront une boucle dans le castelrenaudais, passant par Nouzilly, Crotelles et Autrèche, avant de remonter dans le nord-ouest du département, direction Neuvy-le-Roi et Saint-Christophe-sur-le-Nais. Cap ensuite au sud, vers Neuillé-Pont-Pierre, Pernay et Langeais où les cyclistes traverseront la Loire.

Sur l'autre rive, un secteur pavé de 800 mètres les attend. Puis, deux autres difficultés : les côtes des Carnaux à Ballan-Miré et celle de l'Epan à Joué-lès-Tours. L'arrivée, elle, se fait comme l'année dernière : les coureurs arriveront de la Gloriette, traverseront le Cher sur le pont Saint-Sauveur avant d'entamer le circuit quartier Lakanal. Le vainqueur lèvera alors les bras boulevard Jean-Royer, entre 18h et 18h30.