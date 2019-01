Cyclisme : le parcours du prochain circuit Sarthe-Pays de la Loire dévoilé

Le prochain circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire aura lieu du 9 au 12 avril 2019. Le parcours vient d'être dévoilé. Il passera par la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne.

Pays de la Loire, France

Le parcours du prochain circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire a été dévoilé officiellement ce jeudi. La course réunira 17 équipes du 9 au 12 avril prochain. Elle partira de Vendée et elle passera par la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne.

Départ de La Châtaigneraie pour une première étape 100% vendéenne

Les deux premières étapes seront pour les sprinters. D'abord 180 kilomètres autour de La Châtaigneraie en Vendée puis, le lendemain, 172 kilomètres avec un départ de Freigné, à cheval sur le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique (Freigné fait partie de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre, en 44) et une arrivée Belligné, en Loire-Atlantique.

La troisième étape, au départ de l'abbaye de l'Épau, au Mans, se terminera par la traditionnelle ascension du Mont des Avaloirs, le point culminant du massif armoricain, à Pré-en-Pail, en Mayenne.

La dernière étape autour de Sillé-de-Guillaume, en Sarthe

Des pentes, aussi, au programme de la quatrième et dernière étape autour de Sillé-le-Guillaume, en Sarthe, avec un circuit de 12,5 kilomètres à parcourir six fois.

17 équipes dont deux du World tour, l'élite du cyclisme

17 équipes participeront à la 67ème édition de ce circuit Sarthe-Pays de la Loire, notamment les Vendéens de Direct énergie, Vital concept, l'équipe du Nantais Jérôme Pineau, mais aussi AG2R la Mondiale, Cofidis ou encore Groupama-FDJ, côté français.