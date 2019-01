Cyclisme : le parcours du Tour de Bretagne 2019 dévoilé

Le parcours du Tour de Bretagne 2019 a été dévoilé ce mardi. La 53e édition partira de Lorient le 25 avril prochain, et comptera sept étapes qui traverseront la Bretagne et même la Loire-Atlantique. L'arrivée se fera à Saint-Pol-de-Léon le 1er mai.

Ça y est, on connaît le parcours 2019 du Tour de Bretagne ! Il a été dévoilé ce mardi midi. La 53e édition partira de Lorient, le 25 avril prochain. Au menu : sept étapes qui traverseront les quatre départements bretons mais aussi la Loire-Atlantique. Les coureurs boucleront leur périple à Saint-Pol-de-Léon, dans le Finistère, le 1er mai.

Et cette année, une petite nouveauté : les difficultés ne seront plus concentrées sur quelques étapes. "Dès le premier jour, les coureurs vont devoir affronter un circuit d'arrivée difficile, voire très difficile, explique Christophe Fossani, le directeur du Tour de Bretagne. Et toute la semaine, on va reproduire ce schéma."

Le dernier jour, l'étape sera toute plate mais la fin du parcours, le long de la côte, sur une toute petite route sinueuse, va aussi réserver quelques surprises." - Christophe Fossani

Première étape : Lorient / Inzinzac-Lochrist

20 ans après, le Tour s'élance une nouvelle fois de Lorient. Les coureurs quitteront donc la cité morbihannaise le 25 avril, destination Inzinzac-Lochrist. Une première étape vallonnée de 150,5 km. L’arrivée se fera au sommet, après une longue ascension.

La première étape du Tour de Bretagne 2019. - Le Tour de Bretagne

Deuxième étape : Bannalec / Quimperlé

Le 26 avril, les coureurs devront parcourir 169,4 km entre Bannalec et Quimperlé. Il s'agit d'une étape inédite dans le sud-Finistère... et surtout piégeuse !

La deuxième étape du Tour de Bretagne 2019. - Tour de Bretagne

Troisième étape : Port-Louis / Guégon

172,4 kilomètres : c'est la distance de cette étape 3 du Tour de Bretagne. Le peloton aura fort à faire avec ce parcours vallonné et exposé aux vents.

La troisième étape du Tour de Bretagne 2019. - Tour de Bretagne

Quatrième étape : Ploërmel / Châteaubriant

C'est une habitude maintenant : le Tour de Bretagne passe par la Loire-Atlantique. Les coureurs s'élanceront de Ploërmel et pédaleront 152,7 km à destination de Châteaubriant. Le parcours est plat et court, l'étape est dite de transition.

La quatrième étape du Tour de Bretagne 2019. - Le Tour de Bretagne

Cinquième étape : Rougé / Le Ferré

Il s'agit de la plus longue étape de ce Tour de Bretagne 2019. Les coureurs parcourront 191,5 km pour rejoindre le nord de l'Ille-et-Vilaine. Les côtes vont s'enchaîner à partir de La Bouëxière, jusqu'au sprint final.

La cinquième étape du Tour de Bretagne 2019. - Le Tour de Bretagne

Sixième étape : Le Ferré / Plurien

Cette avant-dernière étape est l'étape reine de cette 53e édition. Les 100 premiers kilomètres ne devraient pas poser d'énormes difficultés mais les 70 derniers seront corsés avec pas moins de quatre classements de Meilleur grimpeur et le venteux Cap Fréhel.

La sixième étape du Tour de Bretagne 2019. - Le Tour de Bretagne

Septième et dernière étape : Plounévez-Lochrist / Saint-Pol-de-Léon

La première partie de cette dernière étape, dans le Finistère, ne sera pas spécialement difficile. Mais les coureurs devront se méfier avant d'arriver sur le littoral : il y aura une longue portion de 40 kilomètres exposée aux vents. Méfiance donc !

La septième étape du Tour de Bretagne 2019. - Le Tour de Bretagne

Concernant les équipes, on sait déjà que Vital-Concept et Arkéa-Samsic participeront à cette 53e édition. Le plateau officiel sera présenté fin mars.