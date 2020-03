Cyclisme : le Paris-Nice passera bien en Berry malgré les restrictions imposées par le coronavirus

La course cycliste du Paris-Nice, du 8 au 15 mars prochain, aura bien lieu et passera en Berry et ce, malgré les restrictions autour du coronavirus. La ministre des Sports l'a confirmé ce matin lors d'un point presse.

La course cycliste, qui fait étape le 10 mars à La Châtre (Indre) et passera le 11 mars à Saint-Amand-de-Montrond (Cher) devrait bien avoir lieu, selon la ministre des sports. Roxana Maracineanu a confirmé lors d'un point presse, ce matin, que le gouvernement ne s'y opposait pas : "Il s'agit d'une épreuve internationale, mais les équipes, en majorité, sont testées. Il y a peu de public le long de la course. On a prévu un maximum de 3000 personnes attendues à Nice, et l'épreuve ne passe pas par des zones à risques en France."

"Les préfets et les maires restent libres d'appliquer des mesures plus strictes"

Toutefois, Roxana Maracineanu précise que "les préfets et les maires restent libres d'appliquer des mesures plus strictes en fonction de l'évolution de la situation sur chaque territoire qui sera traversé sur la course". Libre donc aux élus locaux de prendre une décision. Dans le Berry, comme dans toute la région Centre-Val-de-Loire, aucun cas de coronavirus n'a pour l'heure été détecté. À l'échelle du territoire, le Covid-19 affiche pour l'instant un taux de mortalité de 2%.

Pour les autres manifestations sportives, la ministre indique que les décisions seront prises au cas par cas. En Ligue des Champions de football, par exemple, le match Juventus de Turin-Olympique Lyonnais pourrait se tenir à huis clos, de même que PSG-Dortmund cette semaine.