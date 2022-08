Cyclisme : le prix Jean-Renaux de retour à Amiens après 2 ans d'absence

Annulé ces deux dernières années à cause du Covid, le prix Jean-Renaux, critérium cycliste amiénois, fait son retour ce vendredi soir. Parmi les 30 coureurs de la course principale, une tête d'affiche, le Beauvaisien Arnaud Démare, professionnel dans l'équipe Groupama-FDJ.

Pour la première fois depuis deux ans, les rues d'Amiens vont voir défiler des cyclistes professionnels en ce dernier vendredi soir du mois d'août. Privé d'organisation depuis 2020 à cause du Covid, le prix Jean-Renaux fait son retour. Crée en 1972 pour les amateurs et ouvert aux professionnels en 1987, ce critérium se court dans le centre-ville d'Amiens depuis l'édition 2015.

Henri-Paul Fin, organisateur du prix Jean-Renaux Copier

Mais pour les organisateurs, cela n'a pas été facile de remettre sur pied un événement mis en sommeil forcé pendant deux ans. "Il y a des programmes qui ont été modifiés, des organisations qui ont changés dans le cyclisme et les critériums n'ont plus la même aura et la même visibilité qu'avant", confie Henri-Paul Fin, ancien coureur cycliste, maire de Saint-Fuscien et président de Promotion Sport Picardie.

Arnaud Démare en "guest star"

Pas facile donc de convaincre les coureurs professionnels de venir fin août disputer une course dont l'enjeu n'est pas le résultat mais la communion, dans des calendriers sportifs très chargé avec deux grands tour d'affilée, le Tour de France mais aussi celui d'Espagne. Mais parmi les 16 professionnels sur les 30 coureurs qui disputeront à 20h30 la course principale, un nom clinquant : celui du Beauvaisien Arnaud Démare, tout récent médaillé d'argent aux championnats d'Europe et meilleur sprinteur du dernier Tour d'Italie. "Au début c'était difficile que je sois présent, mais finalement comme je ne vais qu'à Plouay à partir de samedi (pour disputer la Bretagne Classic dimanche) mais finalement je suis encore dans la région pour le prix", explique le coureur de la Groupama-FDJ. "Je vais retrouver les supporters de la région, en plus je n'ai pas beaucoup couru en France cette année", ajoute celui qui sera doute gagnant à l'applaudimètre.

Arnaud Démare, coureur de la Groupama-FDJ Copier

Les coureurs emprunteront entre 60 et 70 fois un parcours d'1,3 kilomètres tracé entre le mail Albert Ier, la rue Lamarck, la rue des Jacobins et celle des Otages.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Mais les festivités du prix Jean-Renaux débuteront dès 18h15 avec un défilé de jeunes licenciés des écoles de cyclisme de la région, suivie à 19h15 d'une course "pass" pour les pratiquants amateurs occasionnels, avant la présentation des coureurs pro à 20h15 et le départ de la course à 20h30. Fin prévue vers 22h30.