Cyclisme : le retour du cyclo-cross des Crouchaux avec Lilian Calmejane à l'affiche

C'est le retour du cyclo cross des Crouchaux le 19 décembre prochain en Dordogne. Absente l'an dernier pour des raisons sanitaires, cette course réputée dans la discipline du cyclo cross accueillera des pros du vélo comme Lilian Calmejane et le champion du monde et olympique de VTT Miguel Martinez.