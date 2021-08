Cyclisme : le sprinteur nazairien Bryan Coquard quitte la B&B Hotels et rejoint l'équipe Cofidis

L'équipe morbihannaise B&B Hotels p/b KTM perd l'un de ses deux leaders : ce vendredi, l'équipe nordiste Cofidis annonce la signature pour deux ans du sprinteur Bryan Coquard. Le coureur originaire de Vigneux-de-Bretagne, âgé de 29 ans, avait rejoint les Men in Glaz en 2018. Il y a obtenu 12 de ses 45 victoires chez les professionnels.

"C’est une grande joie et une belle satisfaction d’accueillir Bryan au sein de l’équipe Cofidis pour les 2 prochaines saisons, explique le manager de la Cofidis Cédric Vasseur. Notre volonté est de l’accompagner pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau de 2016. Je suis persuadé que Bryan arrive dans ses meilleures années et qu’il sera une nouvelle locomotive pour notre formation. Il avait envie de retrouver l’UCI World Tour et nous miserons sur lui non seulement lors des arrivés au sprint mais aussi sur les classiques."