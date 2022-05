Cyclisme : le Suisse Yannis Voissard remporte l'Alpes Isère Tour pour 5 secondes !

Le Français Romain Grégoire rate la première place pour une poignée de secondes à l'issue de la 5e et dernière étape de la course, remportée par l'Australien Sebastian Berwick à Allevard. Le directeur de l'Alpes Isère Tour Michel Baup dresse le bilan de cette édition 2022.

C'était écrit : la 5e et dernière étape de l'Alpes Isère Tour, avec ses 8 difficultés, devait rebattre les cartes du classement général jusqu'ici dominé par Quentin Jauregui. Et effectivement les 133 kilomètres de parcours entre Les Échelles et Allevard ont changé la donne. L'Australien Sebastian Berwick, de l'équipe Israel-Premier Tech, s'imposait en solitaire à Allevard-les-Bains, s'adjugeant par la même occasion le classement du meilleur grimpeur.

L'étape s'y prêtait puisque le parcours comprenait notamment le Col du Cucheron, le col du Granier, le Col de Marcieu côté Chartreuse, et le col du Barioz côté Belledonne. Derrière, deux autres jeunes se tiraient la bourre - eux jouaient le général : le Français Romain Grégoire et le Suisse Yannis Voisard. Ce dernier est parvenu à prendre la 2e place de l'étape, et malgré les efforts de Romain Grégoire pour remonter, c'est le Suisse qui a pris la tête du classement général pour une poignée de secondes - 5 secondes une fois comptées les bonifications !

Romain Grégoire, 2e au général, n'a que 19 ans

"C'est exactement le scénario qu'on avait mis en place!" s'enthousiasme l'organisateur Michel Baup à l'issue de ce final à l'issue incertaine. Et une fois de plus, l'Alpe Isère Tour a rempli sa mission: "notre fil conducteur c'est de faire découvrir les jeunes talents, et cette fois encore on fait sortir des jeunes qui je pense vont être vus dans les plus grandes épreuves. Le petit (Romain) Grégoire [19 ans!] qui finit 2e au général, je suis persuadé qu'on le verra à très très haut niveau, y compris au Tour de France, le petit (Yannis) Voisard pareil, c'est de la graine de champion!"

"Renouer avec la fête"

Cette édition 2022 a aussi été marquée par le retour du public après une année blanche (2020) et une édition en partie à huis-clos (2021) en raison de l'épidémie de Covid-19. Michel Baup a constaté "un très très bel engouement tout au long des 5 jours avec beaucoup de monde le long des routes et aux arrivées (...). On a senti que tout le monde avait envie de renouer avec la fête. On est contents parce que c'est un aboutissement pour nous bénévoles de voir qu'on fait plaisir à beaucoup de gens et ça, c'est une vraie réussite."