Benjamin Thomas a remporté le titre de la course aux points, vendredi, sur la piste du vélodrome de Roubaix, la deuxième médaille d'or pour la France depuis le début des championnats du monde de cyclisme sur piste.

Cyclisme: le Tarnais Benjamin Thomas champion du monde de la course aux points

Benjamin Thomas remporte l'or dans la course aux points. Le Tarnais ramène donc la deuxième médaille d'or pour la France depuis le début des championnats du monde de cysclisme sur piste, à Roubaix. Le Tarnais, qui avait déjà ramené l'or à trois reprises dans d'autres épreuves les années précédentes, s'est imposé pour la première fois dans cette course non olympique.

Le cycliste de 26 ans, déchaîné, a devancé le Belge Kenny De Ketele, très expérimenté (36 ans) mais submergé par l'allant de son rival qui a enlevé... huit sprints dans une finale transformée en duel. Revenu à hauteur du Belge au classement provisoire à 20 tours de la fin, le Français a pris le dessus pour finir au grand ravissement du public.

La dernière médaille française dans la course aux points (une épreuve non-olympique) datait de 2011, quand Morgan Kneisky, le prochain partenaire de Benjamin Thomas dimanche dans l'américaine, avait décroché le bronze.

Le coureur de l'équipe Groupama-FDJ sur la route, en partance pour Cofidis, est la "locomotive" du cyclisme français dans les épreuves d'endurance. Champion du monde de l'omnium (2017 et 2020) et de l'américaine (2017), il a décroché la médaille de bronze de l'américaine aux JO de Tokyo, avec Donavan Grondin, lequel a remporté jeudi la première médaille d'or française à Roubaix, dans le scratch.

Déçu par sa quatrième place de l'omnium aux JO, Thomas a décidé, en accord avec l'entraîneur national Steven Henry, de tourner le dos provisoirement à cette épreuve exigeante pour se consacrer à d'autres disciplines, notamment la course aux points. Il a ainsi gagné le titre européen, début octobre à Granges (Suisse) avant de conquérir l'or mondial.