Cyclisme : le Toulousain Anthony Perez remporte la Drôme Classic

Le Toulousain Anthony Perez a remporté ce dimanche la Drôme Classic en solitaire, à Étoile-sur-Rhône, deuxième course des Boucles Drôme Ardèche. Le grimpeur est venu à bout du mistral et d'un plateau relevé composé notamment de ses compatriotes Julian Alaphilippe, Romain Bardet et David Gaudu. A 31 ans, celui qui rêve de gagner une étape du Tour de France, a profité du surnombre de Cofidis dans le groupe de tête à 50 kilomètres de l'arrivée pour sortir seul en tête, puis a produit un bel effort pour remporter la deuxième course de sa carrière, un an après son succès dans la Classic Loire-Atlantique .Avant ces deux titres, Anthony Perez avait décroché quatre victoires d'étape dans des tours secondaires.

Le Portugais Rui Costa a battu au sprint l'Italien Andrea Bagioli pour prendre la deuxième place. David Gaudu a terminé quatrième. Dès les premiers kilomètres, plusieurs coups de bordure ont fait un premier tri parmi les prétendants à la victoire, écartant d'emblée l'Australien Jai Hindley et le Colombien Sergio Higuita.

Vainqueur la veille de l'Ardèche Classic, Julian Alaphilippe a cette fois roulé pour son coéquipier italien Andrea Bagioli.

L'ancien double champion du monde s'est même relevé dans les dix derniers kilomètres.