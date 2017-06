Cyclisme : Le Tour 2018 retardé d'une semaine

Le Tour de France 2018 est décalé d'une semaine. Il partira de Noirmoutier le 7 juillet et non plus le 30 juin. Cette modification du calendrier est liée à la coupe du monde de football.

Le Tour 2018 dont le grand départ aura lieu en Vendée, ne débutera que le 7 juillet et non plus le 30 juin comme prévu initialement. L'Union Cycliste Internationale (UCI) a modifié les dates de la Grande Boucle en raison de la coupe du monde de football qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet. Il s'agirait de limiter la concurrence entre les horaires du Tour et ceux des matches de football.

Le communiqué de l'UCI -

Le président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Bruno Retailleau a été averti jeudi après-midi par le patron du Tour, Christian Prudhomme. Une information relayée par son vice-président Franck Louvrier.