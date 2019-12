Cyclisme - Tour d'Espagne 2020 : un passage en Béarn et une arrivée au Tourmalet

Comme en 2019, le Tour d'Espagne 2020 fera une incursion en Béarn. Le 23 août prochain, le peloton entrera en France par le col du Portalet, et cheminera jusqu'au sommet du Tourmalet en passant notamment par Laruns et le col d'Aubisque.

Tourmalet, Barèges, France

Après le contre-la-montre Pau - Jurançon en 2019, la Vuelta va retrouver les routes du Béarn le 23 août 2020. Le parcours dévoilé ce mardi soir confirme un secret de polichinelle : une des étapes de haute-montagne verra le peloton partir de Biescas pour rallier le Tourmalet (135,6 kilomètres), avec en plat principal les ascensions du Portalet, de l'Aubisque et du Soulor.

Le parcours de la 9e étape de la Vuelta 2020. - © La Vuelta / ASO

Journée de repos le lendemain

Laruns va être gâtée en 2020 puisque la ville verra arriver la 9e étape du Tour de France (étape Pau - Laruns le 5 juillet), et sera traversée un mois et demi plus tard par le peloton du Tour d'Espagne. Les coureurs arriveront en Béarn par le col du Portalet, direction Laruns donc, avant de repartir vers Gourette et le col d'Aubisque pour enchaîner avec le Soulor. Le passage par le Lavedan emmènera le peloton vers la Bigorre, Luz-Saint-Sauveur et l'ascension du Tourmalet en arrivant par Barèges, soit la route empruntée par le Tour de France l'été dernier et permettant la victoire de Thibault Pinot.

Le lendemain les coureurs seront au repos avant de repartir de Vitoria le 25 août, direction Villanueva de Valdegovia.