Cyclisme : le Tour de Bretagne n'aura pas lieu au printemps

Le Tour de Bretagne cycliste n'aura pas lieu comme prévu du 25 avril au 1er mai. Face aux nombreuses incertitudes, les organisateurs préfèrent renoncer et envisagent maintenant un report à l'automne.

Les coureurs du Tour de Bretagne en 2018 entre Saint-Potan et Dinan.

Les amateurs de vélo devront attendre le Tour de France (si tout va bien) pour voir une grande épreuve cycliste traverser la Bretagne avant l'été. Après avoir été annulé l'an dernier, le Tour de Bretagne, qui devait se tenir du 25 avril au 1er mai, est reporté. L'épreuve, dont le parcours avait été présenté en janvier 2020, pourrait se dérouler du 20 au 26 septembre.

Trop d'incertitudes face à la crise sanitaire

"Il y a encore beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur la possibilité d'organiser l'événement et cela engage beaucoup trop de frais pour être annulé à la dernière minute," souligne Christophe Fossani, le président du Tour de Bretagne

Avec 500.000 euros de budget, le Tour de Bretagne est une grosse machine qui mobilise 150 bénévoles pendant 10 jours. Pas mois de 25 équipes participent à l'événement. "Cela représente 450 à 500 personnes qui doivent tous les soirs dormir à l'hôtel et aller au restaurant, à l'heure actuelle on ne sait pas qui sera ouvert ou fermé au printemps," ajoute Jean-Brando Luporsi, le coordinateur général de l'épreuve.

Une place dans le calendrier au mois de septembre ?

Le Tour aurait pu être organisé à huis-clos, mais les villes qui paient pour accueillir les départs et les arrivées n'y sont pas vraiment favorables, pas plus que les partenaires qui y voient un manque à gagner. La décision de reporter l'épreuve est donc apparue comme la plus juste pour satisfaire tout le monde.

Il faut maintenant convaincre l'Union cycliste internationale qui devra trouver une place au Tour de Bretagne dans son calendrier. "Je ne me fais pas beaucoup de soucis. Nous savons aussi que les équipes cyclistes seront au rendez-vous et c'est essentiel pour nous," confie Christophe Fossani. Réponse attendue à la fin du mois de mars.