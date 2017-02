Cyclisme : le Tour de France 2018 partira de Vendée

C'est officiel. La 105e édition du Tour de France cycliste s'élancera de Vendée en 2018. Annonce faite ce dimanche par ASO, l'organisateur de l'événement. Le département de la Vendée accueillera pour la sixième fois le départ de la Grande Boucle.

Les passionnés de cyclisme peuvent se réjouir. Le Tour de France partira de Vendée en 2018. C'est Christian Prud'homme, directeur et organisateur de la plus grande épreuve cycliste du monde qui l'a annoncé ce dimanche. Le peloton s'élancera le samedi 30 juin 2018. La 105e édition reviendra sur les mêmes lieux qu'en 2011. Elle devrait notamment emprunter le fameux passage du Gois, qui relie l'Île de Noirmoutier au continent.

La Grande Boucle partira pour la 10e fois des Pays de la Loire

Le Tour de France cycliste et la Vendée, c'est une belle et longue histoire d'amour. La Grande Boucle s'élancera pour la sixième fois de Vendée. La première fois, c'était en 1976 de Saint Jean de Monts. La dernière fois en 2011 du Passage du Gois. "Le Tour de France cycliste aime beaucoup la Vendée et la réciprocité est vrai. Ca fait partie des grands événements que nous avons plaisir à organiser au même titre que le Vendée Globe" affirme Yves Auvinet le président du conseil départemental de Vendée.

Le grand départ du #TDF2018 sera donné en @DepVendee ! Après le @VendeeGlobe, ce sera une nouvelle vitrine médiatique exceptionnelle @LeTour pic.twitter.com/UNSd4DWQ4J — Yves Auvinet (@YvesAuvinet) February 12, 2017

L'ensemble du parcours du Tour de France 2018 doit être dévoilé en octobre prochain à Paris lors de la traditionnelle présentation de la course.