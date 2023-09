Cyclisme : le Tour de France 2024 ne passera pas en Haute-Saône

Une deuxième année sans Tour de France se profile en Haute-Saône. Aucune étape de la Grande Boucle ne passera en 2024. Le président du département, Yves Krattinger, l'a annoncé ce mercredi 6 septembre, à l'issu du séminaire de rentrée des élus de la majorité. La dernières fois c'était en 2022, avec l'arrivée de la 7e étape au sommet de la Super Planche des Belles Filles , mais aussi du final du premier Tour de France Femmes.

"Je n'en ai jamais parlé avec Christian Prudhomme (le directeur du Tour de France ndlr) et franchement je souhaite que l'on ait un peu un répit, après tous les efforts que l'on a fait, explique l'ancien sénateur. Pour la suite, on verra. Je ne sais pas. J'ai toujours dit : 'tu viens quand tu veut et tu vas où tu veux'. Si le Tour venait avec un projet d'étape au départ du Jura ou de Saône-et-Loire, avec une arrivée à Gray ou à Vesoul, bien sûr que ce serait oui."

Objectif réussi pour les élus

Le président du département de la Haute-Saône se dit également satisfait des retombés touristiques de la Grande Boucle sur le Plateau des Mille Etangs, où se trouve la Planche des Belles Filles : "On a réussi à sortir une part du département de l'anonymat. Elle est devenue un site mondial grâce aux coureurs, mais il ne faut pas qu'elle devienne banal", continue Yves Krattinger.

La troisième édition du Tour de France Femmes ne passera pas non plus en Haute-Saône en 2024, selon l'élu.