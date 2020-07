Savoie : le Tour de l'Avenir annulé en raison des contraintes sanitaires

La course avait déjà été réduite de dix à six jours, et reprogrammée en août, mais cela n'a pas suffit. Le Tour de l'Avenir n'aura pas lieu cette année. Annulé en raison de contraintes sanitaires trop exigeantes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le final de cette épreuve réservée aux espoirs mondiaux de moins de 23 ans devait avoir lieu en Savoie au mois d'août.

Trois étapes savoyardes étaient prévues

"A la différence des principaux acteurs du cyclisme professionnel, et notamment au niveau du World Tour et du Tour de France, il apparait complexe d’assurer scrupuleusement le respect de tout le process de précautions sanitaires" explique dans un communiqué l'organisateur Alpes Vélo, qui évoque "la disparité des garanties sanitaires prises en amont" et "la nécessité d'une bulle hermétique" nécessaire pour accueillir 23 équipes, "pour la plupart des sélections nationales issues des continents européen, africain, asiatique et américain".

Prévu du 14 au 19 août, le Tour de l'Avenir 2020 devait arriver en Savoie le 17. Des départs et arrivées d'étapes étaient prévues à Saint-François-Longchamp, La Tour-en-Maurienne, La Toussuire, Saint-Michel-de-Maurienne, avec une arrivée finale jugée à Bourg-Saint-Maurice (Les Arcs 1800).

Test majeur de la saison dans la catégorie espoirs, le Tour de l'Avenir compte parmi ses derniers lauréats plusieurs des grands noms du peloton professionnel, comme les colombiens Nairo Quintana ou Egan Bernal, le vainqueur du dernier Tour de France.