Cyclisme : le Tour de l'Avenir fait étape en Dordogne

Le Tour de l'Avenir passe par la Dordogne pour sa 56ème édition. La deuxième étape est partie d'Eymet ce vendredi 16 juillet, pour 32 kilomètres de course contre la montre jusqu'à Bergerac. Vingt-six équipes vont s'affronter sur 10 étapes en tout.

Dordogne, France

La 56ème édition du Tour de l'Avenir met en avant la Dordogne cette année. La compétition, démarrée à Marmande le jeudi 15 août, a fait étape entre Eymet et Bergerac ce vendredi 16 août. Une étape de 32 kilomètres pendant laquelle la Suisse s'est imposée.

Découverte de futurs grands cyclistes

Comme son nom l'indique, le Tour de l'Avenir est un tremplin pour les jeunes cyclistes. Les participants ont entre 19 et 23 ans et se font ainsi repérer par les équipes nationales professionnelles. Ça a été le cas du vainqueur du Tour de France cette année : le colombien Egan Bernal, victorieux de la 54ème édition du Tour de l'Avenir. "Le Tour de l'Avenir est très regardé par les équipes professionnelles, explique son président, Philippe Colliou. On a remarqué qu'à chaque fois, les dix premiers du Tour signent un contrat dans les jours ou semaines à venir !", précise-t-il.

Après seulement deux jours de compétition, c'est un jeune danois qui fait parler de lui : Mathias Norsgaard Jørgensen. Le jeune homme a remporté le maillot jaune lors de la 2ème étape et le maillot du leader du classement par point. "Retenez bien son nom, précisent les organisateurs du Tour. Vous entendrez parler de lui dans peu de temps !"

Le danois Mathias Norsgaard JøRGENSEN remporte le maillot jaune lors de la 2ème étape © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

La troisième étape du Tour de l'Avenir part également de Dordogne : au départ de Montignac-Lascaux ce samedi 17 août à midi. Le Tour se termine le 25 août prochain à Saint-Colomban-des-Villards, en Savoie.