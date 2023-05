Cyclisme : le Tour de l'avenir passera par l'Indre cet été

Les amateurs de cyclisme ont rendez-vous à Vatan, Issoudun et Aigurande les 22 et 23 août 2023. Ces villes accueilleront des étapes du Tour de l'avenir , la petite sœur du tour de France, une course cycliste qui réunit les espoirs du vélo, les coureurs de moins de 23 ans.

ⓘ Publicité

Le mardi 22 août, les coureurs s'élanceront de Vatan direction Issoudun. Le lendemain, ils partiront d'Aigurande, direction Evaux-les-Bains.

Au total, la 59 ème édition de la course, qui compte 8 étapes, parcourt 886 km.