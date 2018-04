Indre, Centre-val-de-Loire, France

C'est LA course de référence des cyclistes de moins de 23 ans: Le Tour de l'Avenir ! Le tracé de la 55e édition (du 17 au 26 août prochain) a été dévoilé ce mercredi à Châteauroux. Il faut dire que deux des dix étapes se disputeront dans l'Indre : l'arrivée le 21 aout de la 5e étape à Levroux (en provenance de Beaugency dans le Loiret) et un départ le 22 aout de la 6e étape du Blanc (direction Cérilly dans l'Allier). 14 communes de l'Indre et deux du Cher seront traversées.

Les stars du cyclisme de demain

Le Tour de l'Avenir c'est en quelque sorte, le Tour de France Espoirs. Les coureurs y sont encore méconnus du Grand Public mais constituent pourtant la future élite mondiale. Le palmarès à ce titre est d'ailleurs éloquent. lors des dernières années des champions comme romain Bardet, Warren Barguil et Julian Alaphilippe s'y sont révélés coté français mais aussi des coureurs tels que le colombien Nairo Quintana Vainqueur en 2010 et qui a remporté depuis le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne ou encore l'allemand, multiple champion du monde en contre-la-montre, Tony Martin, arrivée 2e en 2007 et la liste est encore longue.

Opération séduction

Pour le département de l'Indre ce sera aussi l'occasion de montrer son savoir-faire dans l'espoir d'accueillir à nouveau le tour de France. La dernière fois que la Grande Boucle y a fait étape c'était en 2011 . Serge Descout, président du conseil départemental de l’Indre a déposé un dossier de candidature, il y a un an et demi. "Nous avions déjà reçu le Tour de l'Avenir en 1996 avant de recevoir pour la première fois le Tour de France en 1998, c'est un bon signe."

Les étapes du Tour de l'Avenir 2018 :