Dernière étape du Tour de la Manche à Granville et victoire du breton Fabien Schmidt

L'arrivée de la cinquième et dernière étape du Tour de la Manche s'est déroulée à Granville sous un beau soleil ce dimanche. Victoire de Fabien Schmidt des Côtes d'Armor, avec une belle avance.

Le public s'est rassemblé dans le quartier du Calvaire à Granville ce dimanche après-midi pour voir les coureurs cyclistes franchir la ligne d'arrivée de ce Tour de la Manche 2017. Après cinq boucles finales et autant de montées, c'est le breton de 28 ans Fabien Schmidt qui termine seul la course en tête et remporte le Tour de la Manche.

"C'était éprouvant, mais il y avait vent dans le dos, donc c'était un parcours propice à un homme solitaire", indique le vainqueur, qui participait pour la première fois à ce Tour.

Arrivée du Tour de la #Manche à #Granville, la course est remportée par Fabien Schmidt des Côtes d'Armor #cyclisme pic.twitter.com/OT4gqV3sS4 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) May 21, 2017

La centaine de coureurs cyclistes étaient partis de Mortain ce dimanche, pour la cinquième et dernière étape de la course, un parcours de 152 kilomètres dans un cadre somptueux, le long de la côte. "A un moment, j''ai tourné la tête, et j'ai aperçu la mer. C'était magnifique, même si on n'a pas beaucoup le temps d'en profiter !", sourit Fabien Schmidt.