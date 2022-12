Cyclisme : le Tour de La Provence aura bien lieu du 9 au 12 février

Cette fois c'est sûr le Tour de La Provence aura bien lieu dans moins de deux mois. L'organisateur de la course cycliste le confirme ce mardi soir, Pierre-Maurice Courtade assure que tout est en ordre et qu'un avis favorable a été donné par commission d'appel de la Fédération française de cyclisme (FFC). La course était en effet menacée en raison du budget qui n'avait pas été validé au mois de septembre dernier. Cette fois donc feu vert, mais la FFC assortit cet avis favorable de "plusieurs conditions suspensives" dont le paiement de 16.000 euros dus à la Ligue nationale de cyclisme d'ici le 15 janvier 2023, ainsi que "la présentation d'un échéancier validé et contresigné par les forces de police et de gendarmerie pour le paiement des sommes dues au titre des années 2021 et 2022 à hauteur de 139.996,83 euros".

Il est aussi demandé aux organisateurs de justifier d'ici cette date de "produits à hauteur des charges présentées via le budget prévisionnel 2023". Cette épreuve avait vu le jour en 2016 à l'initiative de Bernard Tapie, alors patron du groupe de presse, désormais contrôlé par l'armateur CMA CGM.

"Le parcours est prêt"

"Le parcours est prêt", a assure Pierre-Maurice Courtade en donnant les grandes lignes de l'édition 2023. Il y aura un prologue à Martigues (Bouches-du-Rhône), deux étapes dans les Alpes-de-Haute-Provence entre Manosque, Forcalquier et la Montagne de Lure, et un final entre Istres et Arles, dans les Bouches-du-Rhône.

Jeudi 9 février 2023 (prologue) : Martigues - Martigues

Vendredi 10 février 2023 (1ère étape) : Manosque - Manosque

Samedi 11 février 2023 (2e étape) : Forcalquier - Montagne de Lure

Dimanche 12 février 2023 (3e étape) : Istres - Arles