Cyclisme : le Tour de Savoie Mont-Blanc doit trouver un repreneur pour continuer

Le Chambéry Cyclisme Organisation arrête le Tour de Savoie Mont-Blanc (TSMB) Nathalie et Patrice Pion, chevilles ouvrières de l’événement l'annoncent dans un communiqué inattendu : ils souhaitent passer la main après 20 ans de TSMB organisé de façon bénévole.

C'est un choix de raison pour Nathalie et Patrice Pion. "Le niveau d'organisation d'une telle course est devenu très pointu aujourd'hui", explique Patrice Pion. "On a nos limites en étant bénévoles. On doit professionnaliser l'organisation de la course".

"On a tenu le TSMB à bout de bras pendant des années, mais on n'en peut plus"—Patrice Pion, directeur bénévole

Au niveau personnel, cela devenait aussi très difficile à gérer : "On a tenu le TSMB à bout de bras pendant des années, mais on n'en peut plus", reconnaît Patrice Pion. "J'y passe un plein temps à l'année. Ce matin j'ai encore passé deux heures avant mon travail à négocier avec une ville étape pour le prochain TSMB".

"L'administratif, la gestion, la communication prennent désormais 60% de notre temps d'organisation d'un Tour. Il faut des professionnels pour rechercher des partenaires, faire un traçage de parcours et mettre en place la sécurité".

Sans repreneur, il n'y aura plus de Tour de Savoie Mont-Blanc

Si d’éventuelles pistes sont déjà en cours d’étude, l’avenir du Tour de Savoie Mont-Blanc est plus que jamais menacé. En effet, si aucun repreneur ne se manifeste, ce sera la fin de cette épreuve internationale de course de montagne qui a permis à des talents du cyclisme de se révéler comme Romain Bardet, Dan Martin, Warren Barguil et bien sûr le récent vainqueur du Tour de France 2019 : Egan Bernal.

TSMB a aussi permis de dénicher de nouveaux tracés, comme les Lacets de Montvernier et le Plateau des Glières, parcourus en course pour la première fois en 2007 et 2014, avant d’être empruntés par d’autres épreuves comme le Tour de France.