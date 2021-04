Cyclisme : le Tour de Vendée maintenu mais décalé d'une semaine à cause du Paris-Roubaix

L'organisation du Tour de Vendée a confirmé, ce lundi, le maintien pour cette année de la 49e édition de la course cycliste annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire. Elle a néanmoins annoncé le décalage de la compétition d'une semaine, au samedi 9 octobre, en raison du report du Paris-Roubaix.

Il y aura bien un successeur au sprinteur Marc Sarreau au palmarès du Tour de Vendée. La direction de l'organisation de la course cycliste a annoncé, ce lundi, le maintien de la 49e édition en 2021, annulée un an plus tôt en raison de la pandémie de Covid-19. Elle a néanmoins décidé de décaler la compétition d'une semaine, au samedi 9 octobre, pour qu'il n'y ait pas de télescopage avec le mythique Paris-Roubaix, décalé au 3 octobre, date initiale du Tour de Vendée.

Un report pour éviter la concurrence déloyale

La programmation du Monument par l’Union Cycliste Internationale le même jour que la course entre Les Herbiers et La Roche-sur-Yon aurait largement pénalisé la compétition vendéenne créée en 1972 et notamment remportée par Jean-René Bernaudeau, Nacer Bouhanni ou encore Christophe Laporte. La participation des équipes françaises et des Pro Team étrangères invitées au Paris-Roubaix, la couverture médiatique de "l'enfer du Nord" et la mobilisation des prestataires sur "la reine des classiques" sont autant d'arguments qui ont poussé Vincent Calandreau et son équipe à décaler l'épreuve vendéenne.

Nous tenions à rappeler l’investissement que suppose l’organisation du Tour de Vendée pour de simples bénévoles qui prennent sur leur temps personnel.

En parallèle de l'officialisation de ce report d'une semaine, le directeur du Tour de Vendée a tout de même tenu à alerter : "Si la renommée de la course du Tour de Vendée ne saurait être comparable à celle de Paris-Roubaix, tous les organisateurs de courses font aujourd’hui face à de nombreuses difficultés exacerbées par la crise sanitaire, explique Vincent Calandreau. Nous tenions à rappeler l’investissement que suppose l’organisation du Tour de Vendée pour de simples bénévoles qui prennent sur leur temps personnel." Et dont l'organisation va être revue. Initialement prévue en centre-ville, l'arrivée se déroulera finalement sur le boulevard d’Eylau à La Roche-sur-Yon "afin de ne pas gêner l’activité des commerçants", explique l'organisation.