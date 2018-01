Poitou-Charentes, France

"Une course cycliste, ce n'est pas mettre autour d'une salle deux caméras, c'est un dispositif important avec des motos HF, un hélicoptère et avec un avion", détaille Alain Clouet, le patron du Tour Poitou-Charentes. Et ça, l'organisateur de la course n'a pas les moyens de le financer. Des discussions, il y en a eu. Mais même si L'Equipe pouvait participer la première année, cela représentait un trop gros budget. "Les coûts de production ne sont pas loin de 70.000 euros par jour. J'ai un budget de 500.000 euros, je n'ai pas les moyens de le multiplier par 30, 40, 50%", lance Alain Clouet.

"Il n'est pas question que l'on mette en danger le Tour Poitou-Charentes. Nous n'avons pas les finances pour une retransmission sur L'Equipe", Alain Clouet, patron du TPC

Alain Clouet préfère privilégier "la qualité de mes équipes. J'ai déjà un plateau composé de de 18 équipes dans lequel on retrouve des équipes World Tour étrangères", se réjouit-il huit mois avant le début de la prochaine édition qui se déroulera du 21 au 24 août.

Retransmission télé ou pas, les deux Tours, Limousin et Poitou-Charentes, ont en tout cas leur place. "Je suis très fière que ces deux Tours puissent être complémentaires, se faire à une époque où les Français sont en vacances", affirme Nathalie Lanzi, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine chargée du sport. Pour l'élue deux-sévrienne, cette couverture médiatique plus important pour le Tour du Limousin "ne change rien au positionnement de la Région". Elle la se dit même favorable à la création d'un 3e Tour, féminin celui-là, sur le territoire de l'ex-Aquitaine.