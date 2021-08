Cyclisme : Le Tour du Périgord est de retour à Sarlat

35 ans plus tard, le Tour du Périgord fait son retour à Sarlat (Dordogne). "Je suis content parce que le Tour du Périgord, qui a été créé par un copain, Jacques Ravillon en 1986, était parti de Sarlat pour arriver à Domme. Aujourd'hui je suis heureux de pérenniser cette course", confie Jean-Louis Gauthier, président du vélo club de Montpazier et organisateur du Tour du Périgord. Il s'agit de la 25ème édition, "parce que la course a été mise en sommeil dans les années 90 et je l'ai reprise, avec mon club, dans les années 2000", indique-t-il.

Départ et arrivée de la place Pasteur

132 coureurs issues de 22 équipes (dont CC Périgueux Dordogne) sont attendus ce dimanche 29 août à Sarlat. Douze nationalités seront représentées. Ce Tour du Périgord fait office de finale de la Coupe de France de Nationale 2 de cyclisme. Le départ sera donné à 13 heures de la place Pasteur, l'arrivée est prévues à 16h45, à la place Pasteur également.

Circuit du Tour du Périgord 2021, à Sarlat (Dordogne) - Mairie de Sarlat

La côte de la Croix d'Allon, principale difficulté du circuit

Les cyclistes parcourront 11 boucles de 13,520 kilomètres, soit une distance totale de 149 kilomètres. Elise Bouyssou, adjointe aux sports à la mairie de Sarlat prédit un joli spectacle. "Nous avions prévu un premier parcours plus difficile mais finalement nous l'avons revu à la baisse. Il n'empêche qu'il y a quand même de la difficulté sur ce Tour : la côte de la Croix d'Allon - la principale difficulté - fait plus de deux kilomètres, avec un pourcentage assez important ; Il y a une descente aussi, qui n'est pas spécialement technique, mais qui va amener à prendre beaucoup de vitesse".

Où se poster pour profiter au mieux de la course ?

Jean-Louis Gaulthier précise que les coureurs devraient rouler à 80 ou 85km/heures sur cette descente. Selon lui, "il y a de deux points qui sont intéressants" pour profiter au mieux de la course. "Je conseille aux spectateurs qui souhaiteront avoir le plus d'informations de _se placer près de la ligne d'arrivée_. Ils verront passer les coureurs 11 fois et on a tous les moyens techniques pour donner les informations : la position des coureurs, les différentes données de la course, les crevaisons, etc. Espérons qu'il y en aura le moins possible..." Mais la majorité du public devrait se rendre au niveau de la côte de la Croix d'Allon.

Il est certain que le coureur qui gagnera le Tour du Périgord passera professionnel

L'organisateur du Tour du Périgord rappelle par ailleurs l'enjeu de cette course. "Les coureurs sont aux portes du professionnalisme. Certains ont signé leur contrat pour l'année prochaine. D'autres sont d'anciens professionnels. Ils veulent, surtout les jeunes, se mettre en valeur parce que les Coupes de France servent _de référence aux recruteurs de groupes professionnels_".

David Gaudu, qui a brillé lors de la dernière édition du Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine, a fini troisième du Tour du Périgord en 2017. Thibault Pinot, Laurent Jalabert, Alexandre Geniez, ou encore Romain Bardet ont aussi, par le passé, participé à cette course.

Pass sanitaire exigé sur la place Pasteur uniquement

Le pass sanitaire sera demandé sur la place Pasteur, au village départ. En revanche, il ne sera pas exigé sur le reste du parcours, le port du masque non plus. Elise Bouyssou espère que le public sera au rendez-vous. "Mais c'est vraiment difficile à dire. En tout cas, nous avons fait en sorte que le parcours soit tout autour du centre-ville, donc on espère qu'ils en profiteront pour passer une après-midi sympathique et voir les coureurs, le podium. Toutefois, nous somme peinés par ce contexte sanitaire".

Déviations, routes barrées, stationnement interdit

Le passage du Tour du Périgord va perturber la circulation. Le stationnement et la circulation seront réglementés de 12h30 à 17 heures :