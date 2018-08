Orléans, France

Le Tour de l'Avenir passe par Orléans à l'occasion de la 4ème étape. Les 156 coureurs vont participer à un contre-la-montre par équipes qui sera disputé sur un circuit de 20,2 kilomètres. Cette course est un événement pour la ville ! Car c'est la compétition de référence pour les coureurs de moins de 23 ans, un petit Tour de France réservé aux meilleurs jeunes cyclistes mondiaux. 23 équipes nationales prennent part à cette 55ème édition. S'y ajoutent des sélections de deux des régions traversées : les Pays-de-la-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'une sélection mondiale.

Le profil de l'étape de 20,2 kilomètres à Orléans - Tour de l'Avenir

Où voir les coureurs ?

Pour cette 4ème étape, les coureurs s'élanceront du Boulevard Pierre Ségelle à Orléans dès 14h30. "A proximité, il y aura le village du Tour de l'Avenir, avec un podium et un écran géant pour la présentation des équipes," explique Loïc Bercegeay, régisseur à la direction des sports, "les amateurs de cyclisme pourront voir les coureurs se préparer avant leur contre-la-montre, et c'est toujours passionnant." Ils rejoindront ensuite Saint-Jean-le-Blanc via le Pont Thinat puis Saint-Cyr-en-Val avant de revenir à Orléans pour une arrivée prévue à hauteur du numéro 20 Boulevard Alexandre Martin, 20 kilomètres plus tard. La fin du contre-la-montre est estimée à 16h07.

On a réfléchi à un parcours qui soit le plus roulant possible et le plus spectaculaire possible - Loïc Bercegeay, régisseur à la direction des sports

"On a la chance à Orléans d'être arrivée et départ," s'enthousiame Loïc Bercegeay. "Du coup, on aura la possibilité de voir les coureurs sur toute la période de la course et sur le même site, de les voir se préparer avant l'effort et après juste à l'arrivée de leur contre-la-montre sur le Boulevard Alexandre Martin."

Le 2ème site le plus intéressant en terme d'image et de vue : "c'est de se trouver au nord du Pont Thinat, on verra les coureurs se croiser sur le pont, un emblème d'Orléans et de la Loire. C'est l'endroit pour des photos sympas !"

Par ailleurs, Orléans s'est porté candidate pour accueillir une étape du Tour de France en 2019. La ville n'a plus reçu la grande boucle depuis 2001. Le Tour de l'Avenir est une occasion de montrer son savoir-faire en terme d'organisation.

Circulation interdite de 7h à 19h sur les axes suivants :

Boulevard Alexandre martin, dans les deux sens et entre la rue Eugène Vignat et la rue du Faubourg Saint Vincent

Boulevard Pierre Ségelle, dans les deux sens

Avenue Jean Zay, dans les deux sens entre les rue Louise Weiss et le boulevard Pierre Ségelle

Avenue du Général Duportail

Boulevard Aristide Briand dans le sens sud-nord, entre la rue Louise Weiss et le Boulevard Pierre Ségelle

Rue de la Manufacture entre rue du Brésil et le boulevard Pierre Ségelle

Rue Antoine Petit

Rue Saint Martin du Mail entre la rue Alsace Loraine et le Boulevard Alexandre Martin

Les restrictions de circulation pour le passage du tour de l'avenir à Orléans - Mairie d'Orléans

Circulation interdite de 12h à 17h, le temps de la course, sur les axes suivants :

Avenue Jean Zay, dans les deux sens, entre la rue Louise Weiss et la Place du Champ Saint-Marc

Rue de la Poule

Boulevard Aristide Briand dans le sens nord-sud, entre le Boulevard Pierre Ségelle et le Boulevard de Saint-Euverte

Rue des Bouteilles

Rue du Bourg Neuf

Rue de l’Ételon entre la rue Saint-Euverte et le Boulevard Aristide Briand

Rue du Petit Saint-Loup entre la rue Saint-Euverte et le Boulevard Aristide Briand

Rue Louise Weiss

Boulevard Saint-Euverte dans les deux sens

Rue du Champs Saint-Euverte entre la rue aux Loups et le Boulevard Saint Euverte

Rue Saint Marc entre la rue de Bellebat et le Boulevard Saint-Euverte

Rond-Point du Square Charles Péguy

Bretelle accès au Rond- Point Charles Péguy depuis quai du Roi

Pont Thinat

Le stationnement sera interdit, le lundi 20 août de 1h à 20h

Sur le parking du Boulevard Alexandre Martin et sur les stationnements en épis, entre la rue Eugène Vignat et la rue du Faubourg Saint Vincent, sur la contre allée du Boulevard Pierre Ségelle, sur l’ensemble du Boulevard Pierre Ségelle dans les deux sens.