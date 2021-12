Cyclisme : les Bretons d'Arkéa-Samsic invités sur toutes les courses WorldTour

L'équipe bretonne Arkéa-Samsic bénéficie d'une invitation à participer à toutes les courses WorldTour de la saison 2022, et notamment les grands tours. Conséquence des bons résultats de la saison précédente et la fin du statut professionnel pour les Sud-africains de Qhubeka.

C'est la très bonne nouvelle du jour pour l'équipe cycliste Arkéa-Samsic. L'Union cycliste internationale (UCI) annonce ce jeudi 9 décembre que l'équipe bretonne va bénéficier d'une "invitation obligatoire" à toutes les courses WorldTour de la saison 2022. Soit les courses les plus prestigieuses du calendrier, dont les grands tours (Tour de France, Giro et Vuelta). "On passe encore une étape", se réjouit Sébastien Hinault, le directeur sportif d'Arkéa-Samsic.

Même s'il regrette que cela passe par la disparition de l'équipe sud-africaine Qhubeka, qui a perdu le statut WorldTour. Les belles performances d'Arkéa-Samsic lors de la saison dernière leur permette donc de bénéficier de cette invitation.

Une impasse possible sur un Grand Tour

Une position privilégiée parce que l'équipe bretonne n'a pas l'obligation de participer à toutes les courses. "Ce sera un subtil calcul", explique Sébastien Hinault, directeur sportif d'Arkéa-Samsic, qui n'exclu pas de faire l'impasse sur le Giro ou la Vuelta.

"Sportivement, on a envie de tout faire. Mais le plus important pour nous c'est d'intégrer le WorldTour à la fin de l'année et pas seulement d'être invité. Pour ça il faut marquer suffisamment de points et ça créé des dilemmes." Renoncer à un grand tour pourrait permettre de gagner le plus de points possibles. L'objectif affiché par Arkéa-Samsic est de devenir une équipe WorldTour en 2023.