Huit équipes de première division sont attendues au circuit de la Sarthe-Pays-de-la-Loire du 5 au 8 avril prochain, dont l'équipe Ineos. Le parcours sera cette année exclusivement sarthois, avec des étapes à Mamers, au Lude, à Sablé-sur-Sarthe et à La-Chapelle-Saint-Aubin.

Cyclisme : les équipes et le parcours de la 68ème édition du circuit de la Sarthe dévoilés

"C'est un plateau unique", se réjouit le président du comité d'organisation du circuit de la Sarthe-Pays-de-la-Loire, Gérald Feuvrier. Le 15 février, les organisateurs du circuit ont dévoilé le programme de la 68ème édition, qui se déroulera du 5 au 8 avril prochain. Si le parcours final reprend en grande partie celui annulé en 2020, du côté des équipes "la sélection n'a jamais été aussi bonne", analyse Gérard Chesneau, le responsable de la sélection des équipes.

Une sélection internationale, un parcours local

19 équipes au total vont s'affronter, dont huit de première division, avec en dernière minute l'ajout d'Ineos. "C'est quelque chose qu'on espérait depuis plusieurs années", sourit Gérard Chesneau. "C'est quand même l'équipe avec les meilleurs coureurs du monde ! C'est une équipe d'anciens vainqueur du Tour de France." L'Hexagone sera aussi bien représenté, avec dix équipes françaises au programme.

Le parcours, lui, est plus local que jamais. Cette année, toutes les étapes sont en Sarthe. Pour la première étape, les coureurs partiront et arriveront à Mamers (192, 3 km au total). Même schéma pour la seconde, au Lude (173, 4 km). La troisième, et c'est le seul changement par rapport à 2020, se tiendra à Sablé-sur-Sarthe (176, 5 km). Enfin, la quatrième étape se déroulera à La-Chapelle-Saint-Aubin (173, 6 km)

La conférence de presse de la 68ème édition du circuit de la Sarthe s'est déroulée à La-Chapelle-Saint-Aubin, le 15 février. © Radio France - Solène Gardré

"Un beau parcours", s'enthousiasme Tony Hurel de l'équipe Saint-Michel-Aubert-93, qui sera sur la ligne de départ le 5 avril. "J'ai hâte par exemple de passer le belvédère de Mamers. C'est un peu notre seule haute montagne à nous, en Sarthe. Je travaille beaucoup là-bas. Et ça fera un beau spectacle d'entrée de jeu. "